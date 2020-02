Ein eindeutiger Trend, in welchen Monaten die TV-Geräte im Durchschnitt am preiswertesten oder teuersten waren, lässt sich laut AK nicht immer eindeutig erkennen: Bei Conrad und Saturn waren die TV-Geräte im Dezember am günstigsten, bei MediaMarkt im Juli. Die höchsten Preise gab es bei allen drei Elektromärkten in der ersten Jahreshälfte. Demnach waren die Fernseher bei MediaMarkt im Februar am teuersten, bei Saturn im Mai und bei Conrad im Juni 2019.