Von 1998 bis 2009 gab es elf Shows und zehn Weltrekorde an gefallenen Steinen einer Domino-Kettenreaktion, nun will RTL der Show neues Leben einhauchen. RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm sagte dazu: „Ich freue mich wahnsinnig, dass wir die größte Kettenreaktion der Welt wieder angehen. Als ich vor 20 Jahren den ersten ‘Domino Day‘ mit verantwortet habe, waren es die schlimmsten Momente meines Fernsehlebens, weil das ganze Team so extrem nervös und aufgeregt war, dass die Steine zu früh umfallen.“