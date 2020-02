Rutschige Fahrbahnen, schlechte Sicht und Graupelschauer: Der Schneefall nach dem Sturmtief „Petra“ hat am Dienstag in weiten Teilen des Landes ein Verkehrschaos ausgelöst. In Hallwang im Flachgau stürzte ein Postbus in einen Graben. In Saalbach überlebte der Bauhofleiter einen Absturz.