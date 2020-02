Teilnehmerrekord bei den altersgerechten Verkehrserziehungsprogrammen des ÖAMTC Salzburg in Kooperation mit der AUVA und dem Land: 10.679 Kinder und Jugendliche haben sich im Vorjahr an den Workshops beteiligt und Antworten auf Fragen bekommen: Wie lange ist der Bremsweg eines Autos? Warum ist der Sicherheitsgurt so wichtig? Und ist die Ablenkung durch das Handy wirklich so gefährlich?