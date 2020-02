Drei Tote und 179 Verletzte, so lautete die blutige Bilanz nach dem Unglück auf dem Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen, bei dem am Mittwochabend ein Flugzeug bei der Landung über die Piste hinausgeschlittert und in drei Teile zerbrochen war. Nach Aufräumarbeiten während der Nacht konnte der Airport am Donnerstag wieder für den Flugverkehr freigegeben werden.