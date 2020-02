Der schottische Finanzminister Derek Mackay ist am Donnerstag zurückgetreten. Der Politiker der Schottischen Nationalpartei SNP zog damit die Konsequenzen aus Flirtversuchen mit einem 16 Jahre alten Buben per Internet. Eigentlich hätte Mackay am Donnerstag den Haushaltsplan der Regionalregierung in dem britischen Landesteil vorstellen sollen, diese Aufgabe fiel nun seiner Stellvertreterin zu.