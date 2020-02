Der finnische Entwickler Frozenbyte („Trine“) arbeitet an einem Online-Rollenspiel für Sci-Fi-Fans. In „Starbase“ bauen die Spieler gemeinsam eine Raumstation, sammeln Materialien und konstruieren Raumschiffe. Dabei will man ihnen viel Freiheit beim Design und auch die Möglichkeit bieten, ihre Schiffe im Kampf zu erproben. Dass das ganze Universum von „Starbase“ zerstörbar ist, sollte dabei für reichlich Kurzweil sorgen.