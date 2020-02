Im November 2017 habe die heute 45 Jahre alte Beamtin zunächst in der Zeitung nach Todesanzeigen gesucht, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zwei Verstorbene habe sie danach im polizeilichen Datenbestand abgefragt. Zusammen mit ihrer bereits im Dezember 2018 verurteilten 30 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährtin soll sie dann wegen Geldnot geplant haben, in diese zwei Häuser einzubrechen. In einem Fall sei dies auch gelungen. Dabei sollen die beiden Frauen einen dreistelligen Geldbetrag, Schmuck und wertvolle Heiligenfiguren gestohlen haben.