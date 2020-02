Mit dem Patent will Apple das Problem angehen, dass faltbare OLED-Bildschirme, wie sie im Huawei Mate X, dem Samsung Galaxy Fold oder Motorolas neuem Razr eingesetzt werden, oft nicht völlig glatt sind. Häufig liegen die Displays an der Stelle, an der gefaltet wird, nicht plan am Gerät auf, sondern schlagen oberhalb des Scharniers unschöne Wellen.