Selbstsüchtig in die Krise

„Wir sind daraufgekommen, dass viele Probleme in unserer Beziehung mit uns selbst zu tun haben. Es ist wie ein schwerer Rucksack, den man jahrelang mitschleppt. Sobald man sich dessen bewusst ist und die Muster dahinter erkennt, hat man Chancen, eine Lösung zu finden“, sagt Georg. Die elementare Voraussetzung fürs Gelingen einer Beziehung ist vor allem das, was man als „Commitment“ bezeichnet. Also das 100-prozentige Einlassen auf eine Beziehung – eben nicht unverbindliches Geplänkel, bis sich etwas Besseres ergibt. Ein weiteres Element, das Partnerschaften zuverlässig in die Krise treibt, ist Selbstsucht.