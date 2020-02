Auch die in der Eastern Conference unmittelbar hinter Toronto auf Platz drei liegenden Boston Celtics freuten sich über einen 116:100-Heimsieg über Orlando Magic. Einen Kantersieg feierten die Brooklyn Nets, die die Golden State Warriors mit 129:88, also mit 41 Punkten Unterschied, deklassierten. Den Minnesota Timberwolves half der Heimvorteil gegen die Atlanta Hawks nicht, ihre 13. Niederlage in Folge zu verhindern. Die Mannschafts aus dem US-Bundesstaat Georgia siegte 127:120.