Außenminister Alexander Schallenberg hat in der Nacht auf Donnerstag in Washington seinen US-Amtskollegen Mike Pompeo getroffen. Die beiden erörterten in einem freundschaftlichen Gespräch nicht die Krisen in Nahost und dem Iran, sondern kamen auch überein, die „strategische Partnerschaft“ zwischen den USA und Österreich, die im türkis-grünen Regierungsprogramm verankert ist, zu forcieren. Die „transatlantische Wertegemeinschaft“, die sich seit vielen Jahren bewährt hat, müsse weiter gefördert werden. Insgesamt sei Österreich wieder stärker am Radar der USA“, sagte Schallenberg.