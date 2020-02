Verdächtige Symptome auf Finnair-Flug

Die Lage in Österreich ist derzeit stabil, betonte auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Die Kontrollen der Gesundheitsbehörden am Flughafen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Polizei, „notfalls auch mit Zwangsmaßnahmen“, kündigte Nehammer an. In Österreich gibt es „keinen einzigen Erkrankungsfall bisher“, betonte der Gesundheitsminister. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen eine Reihe von Verdachtsfällen - den letzten offenbar am Mittwochabend, als ein Passagier mit verdächtigen Symptomen per Linienflug der Finnair aus Helsinki am Flughafen Schwechat landete, wie die „Krone“ erfuhr.