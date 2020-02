„War für mich keine Überraschung“

„Ich weiß, dass sie gut Darts spielen kann und ich weiß, dass sie gegen einen Mann gewonnen hat. Daher war es für mich nicht wirklich eine Überraschung. Aber den Leuten gefällt so etwas und das ist ja auch gut so“, sagt Van Gerwen über Sherrock. Sie wird als erste Frau bei der Premier-League an den Start gehen. Die Engländerin wurde als Contenderin für den zweiten Liga-Abend am 13. Februar in Nottingham nominiert. Van Gerwen peilt seinen fünften Premier-League-Titel in Folge an.