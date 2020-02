Der wegen eines der größten Anlagebetrugsfälle der Finanzgeschichte zu 150 Jahren Haft verurteilte US-Börsenmakler Bernard Madoff will aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Gefängnis freikommen. „Ich bin sterbenskrank“, sagte der 81-Jährige der „Washington Post“ am Mittwoch in einem Telefon-Interview.