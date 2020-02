Langen Weg in den Weltcup verkürzen

Fest steht für den Präsidenten, dass es in den technischen Disziplinen genug junge Athleten mit Potenzial gebe. Mit Adrian Pertl (23) und Fabio Gstrein (22), die schon jeweils eine Top-Ten-Platzierung im Slalom vorzuweisen haben, nannte er zwei. In Zukunft sollen Talente wie die beiden nicht so lange darauf warten müssen, sich über einen längeren Zeitraum im Weltcup versuchen zu dürfen.