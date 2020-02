Keine Woche vergeht ohne Gewalt an Frauen. So wurde Mittwochnacht eine 44-jährige Ungarin von ihrem 34-jährigen Lebensgefährten in einem Hotel in Heiligenburt verletzt. Der Mann hatte im Zuge eines Streits der Frau ins Gesicht geschlagen. Sie musste ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden.