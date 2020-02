Der Unfall ereignete sich in Casal Pusterlengo in der Provinz Lodi. Die italienische Feuerwehr veröffentlichte bisher einige Fotos des Unglücks, nannte aber noch keine näheren Details. Die Online-Ausgabe der italienischen Tageszeitung „Corriere della Serra“ berichtet davon, dass in der Nacht vor dem Unfall Wartungsarbeiten an der Strecke durchgeführt worden sein sollen.