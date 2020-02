Stichwort Erfahrung: Du scheinst immer noch dazuzulernen, noch nicht am Ende angelangt zu sein

Ich habe immer gewusst, was ich will und was ich brauche. Als ich mir in Grödig etwa mit Mario Lug einen Mediencoach zugelegt habe, dachten sich viele: Ja spinnt der Hütter? Jetzt in Frankfurt bin ich froh, mir früh in der Trainerkarriere Hilfe von außen geholt zu haben. Es gibt so viele Kompetenzfelder, die du abdecken musst. Ich denke aktuell noch nicht an die nächste Station. Ich bin sehr stolz, hier zu sein, habe bis 2021 Vertrag. Frankfurt hat eine hohe Tradition. Zu jedem Spiel kommen 50.000, das bedeutet auch Druck. Aber den habe ich gern. Der Verein hat eine Riesenentwicklung gemacht. 2016 gab’s gegen Nürnberg noch ein Relegationsspiel um den Ligaerhalt, nun feiert man im Europacup Erfolge. Ich denke daran, wie wir uns in der Liga nach vorne orientieren können. Keine leichte Aufgabe, auch weil wir noch in drei Bewerben dabei sind.