Präsident Peter Schröcksnadel präsentierte in Wien seine mutigen Zukunftspläne für den Österreichischen Skiverband. Der Tiroler hatte dabei auch einen Ratschlag für „Wut-Rapper“ Manuel Feller. paratUnter der Marke „Optimal Sports“ stellt sich der Österreichische Skiverband völlig neu auf. Im Zentrum der Bemühungen steht in Zukunft nicht nur das Training, sondern auch alles rundherum. Mit dem Ziel, die Persönlichkeiten der Sportler so zu stärken, dass sie gut vorbereitet, zufrieden und selbstbewusst an den Start gehen.