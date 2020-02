Nicht nur in der Halbzeitshow des Super Bowl ging es heiß her - einen Tag nachdem die Latino-Stars Shakira und Jennifer Lopez den Zuschauern im Stadion in Miami eingeheizt hatten, waren schließlich die erotischen Tänzerinnen in den Etablissements der Stadt im Bundesstaat Florida im Dauereinsatz. Ein Hip-Hop-Label organisierte einen „Stripper Bowl“. Wie ein Instagram-Video zeigt, dürfte sich der Abend - zumindest für den Club - sehr gelohnt haben. Die Tänzerinnen waten nach Feierabend durch knöchelhohe Haufen aus Geldscheinen.