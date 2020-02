Längsdynamisch beschleunigt der Honda aus dem Stand weg auch den Puls des Fahrers. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der nach DIN 1445 kg schwere Honda e in 8,3 Sekunden (Basis: 9,0), bei 145 km/h wird abgeregelt (Tacho 150). Schaltet man in den Sportmodus, spricht der Motor fast schon giftig an. Gebremst wird einerseits klassisch per Bremspedal, wobei hier immer auch rekuperiert, also Energie in die Batterie zurückgespeist wird. Erst wenn die Bremskraft des E-Motors nicht ausreicht, kommen die Bremsbeläge zum Einsatz.