„Lage in Österreich stabil“

In Österreich sei die Lage „nach wie vor stabil“, betonte der Innenminister, „alle involvierten Behörden tun alles, damit das so bleibt“. Für Montag hat das BMI die nächste Sitzung des Einsatzstabs zur Beobachtung der Lage einberufen. Am Flughafen Wien wird ab Donnerstag wegen des Coronavirus bei Passagieren auf Direktflügen aus China respektive Peking die Temperatur gemessen.