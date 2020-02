Obwohl häufig vor Online-Betrügern gewarnt wird, fallen immer wieder Menschen auf dreiste Abzocken herein. Dieses Mal erwischte es eine 59-jährige Frau aus dem Zillertal. Seit Mitte Dezember 2019 hatt sie erst über eine Chatgruppe Kontakt zu einer Frau, die angab, sich in Kamerun aufzuhalten. Offenbar wurde der Kontakt der beiden Frauen enger und sie fingen an, sich Nachrichten per E-Mail zu schicken.