Eine gesetzliche Obergrenze für Mietwucher forderte die KPÖ Plus im Gemeinderat. In Berlin gibt es ein solches Modell bereits – in der Stadt Salzburg wird es vorerst nicht kommen. ÖVP, FPÖ und Neos erteilten dem Mietendeckel eine klare Absage. Stattdessen wollen die Fraktionen gegen leerstehende Wohnungen vorgehen.