„Die vergangenen zwei Jahre mit ihm waren der blanke Horror!“ Die „Krone“ sprach mit der Mutter jenes 27-jährigen Grazers, der am Dienstag wie aus dem Nichts auf offener Straße auf eine zufällig ausgewählte Frau einstach - sie starb am Mittwoch im Spital. Mutige Passanten überwältigten den Täter. Wie nun bekannt wurde, setzte ein Medizinstudent die Rettungskette in Gang.