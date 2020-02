Religiöse Symbole im Gericht fehl am Platz

In der Justiz ist Neutralität allen Strömungen gegenüber ein zentrales Thema. „Weltanschauliche Symbole, sowohl politische als auch religiöse, haben im Gerichtssaal keinen Platz“, sagt der Präsident des Wiener Landesgerichtes, Friedrich Forsthuber. Er ist auch Obmann der Sektion Strafrecht der Richtervereinigung. Das Tragen von religiösen Symbolen ist für Richter und Staatsanwälte nicht explizit verboten, aber die Kleiderordnung regelt, was erlaubt ist. Ein Kopftuch für eine Richterin, ein großes Kreuz für einen Richter kommen darin nicht vor.