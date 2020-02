Die Planung eines Maturaballes stellt euch vor eine große Herausforderung. Damit euch diese positiv in Erinnerung bleibt, lohnt sich ein Besuch auf der Maturaballmesse am 11. Februar im Unicenter der Kepler Uni in Linz! Dort findet ihr alle nötigen Dienstleister und bekommt Hintergrundinfos und Tipps für die Ballorganisation.