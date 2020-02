Der Burgenländer Peter Klinger erlebt den Coronavirus-Wahnsinn in der chinesischen Acht-Millionen-Stadt Jinan live mit. Der Produkt- und Konzeptentwickler für Kaffee-Segment lebt und arbeitet dort seit längerer Zeit, und sein Vertrag läuft vorerst noch bis August in diesem Jahr - ans Heimkehren denkt der Burgenländer vom Neusiedler See aber nicht.