Drei tragische Todesfälle

Die Diskussion ist - wie berichtet - nach den tragischen Todesfällen von drei Jugendlichen Ende 2017 bzw. Anfang 2018 entfacht. Die Mädchen gehörten alle demselben Betreuungsnetz in Innsbruck an, das bis heute häufig überfüllt ist. Zudem ist in Tirol ein massiver Mangel an ständig betreuten 2er- und 3er-WGs für diese Zielgruppe zu orten.