Zuerst schoss ein 18-Jähriger im August in einem Kreisverkehr in Steyr den Wagen eines Ehepaares ab, dann rannte er davon und attackierte Einsatzkräfte. Die Amokfahrt hatte am Mittwoch in Steyr ein gerichtliches Nachspiel. Der Staatsanwalt beantragte die Einweisung des Unfalllenkers in eine Anstalt.