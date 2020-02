Kein Verdacht

„Wer macht so etwas und was hat das für einen Sinn?“, zermartert sich Vater Thomas S. seither den Kopf. Die Gedenkstätte weiterzuverkaufen sei aufgrund der Gravuren für Diebe schwer möglich. Und Thomas S. kennt auch niemanden, mit dem er sich derart überworfen hätte, dass der sich auf eine solche Weise rächen würde. „Wir sind alle nur traurig und das Herz tut uns weh’“, sagt der Unternehmer, der gerade in Bad Ischl eine Reha absolviert.