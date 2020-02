Zubereitung: Butter mit Marzipan, Vanillezucker, Zitronenschale und Zucker schaumig rühren, nach und nach Dotter und zuletzt den Cointreau beigeben. Eiklar mit 9 dag Zucker zu einem schmierigen Schnee schlagen. Kochschokolade in kleine Würfel schneiden. Die Hälfte des Schnees in die Kuchenmasse einrühren, Mehl beigeben und den restlichen Schnee und Schokolade unterheben. Die Masse in die ausgefettete, mit Mandeln bestreute Form füllen und bei 160 bis 180 Grad etwa 50 Minuten backen.