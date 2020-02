„Wir machen was G‘scheites daraus“

„In den letzten Wochen wurde viel über den Zustand des Heeres gesprochen. Ja, das Bundesheer hat Aufholbedarf“, so Muhr in seiner Rede. Einen Appell richtete er an seine Ministerin: „Sie können ruhig in das Bundesheer in Oberösterreich investieren, wir machen was G’scheites daraus.“