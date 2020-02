Neuer Schwerpunkt

Nun sind beide in Leoben tätig. Strutzmann begann im Juli 2019 damit, die bereits vorhandene Adipositas-Chirurgie auszubauen und diese als zusätzlichen Schwerpunkt an der Abteilung für Allgemeinchirurgie zu etablieren: „Ziel ist es, in den nächsten Jahren das zahlenmäßig führende Adipositaszentrum der KAGes in der Steiermark zu werden.“ Auch Kongressveranstaltungen sind geplant.