Adeles Stimme ist einzigartig und verleiht Songs wie „Hello“ das erfolgreiche Etwas. Ebenso ungewöhnlich in der Welt der Musiker: Adeles Kurven. Diese gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Denn die Britin zeigte sich jüngst frisch erschlankt am Strand. Ihr Geheimnis? Neben viel Bewegung soll die Sirtfood-Diät ihr beim Abnehmen geholfen haben.