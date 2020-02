Der Fahrzeuglenker gab an, dass er wegen der starken Windböen die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug verlor und in weiterer Folge von der S 37 abgekommen war. Der Lkw hatte laut Angaben der Polizei mehrere Tonnen Holzbretter geladen, welche bereits aufgesammelt wurden. Der Mann wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen und die Fahrbahn ist wieder in beide Richtungen freigegeben. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.