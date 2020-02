Angeklagter nur knapp an Haft vorbeigeschrammt

Aufgrund des erfundenen Räuberg’schichtls muss der 36-Jährigen noch tiefer in die Tasche greifen. Denn Richter Mair verhängte über ihn - nicht rechtskräftig - eine Zusatzstrafe von 4000 Euro. „Vergehen gegen die Rechtspflege sind vom Gesetz her streng zu bestrafen, aber Sie gelten als unbescholten und waren geständig. Daher sehe ich es nicht für notwendig, dass Sie unbedingt in Haft müssen“, so der Richter.