Medikamente nur gezielt einsetzen

Die Präparate können jedoch nicht zwischen gefährlichen und nützlichen Bakterien unterscheiden. Somit bekämpfen Antibiotika auch manche im Organismus natürlich vorkommende, wichtige Arten und reduzieren dadurch die gesunde Vielfalt der Bakterien, wie em. Univ.-Prof. Dr. Günter J. Krejs, ehem. Leiter der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der Universitätsklinik für Innere Medizin Graz, betont. Der Experte sieht daher als eine der wichtigsten Aufgaben in der medizinischen Fortbildung „Ärzten, besonders auch den Hausärzten, klarzumachen, dass jede Antibiotikagabe einen massiven Eingriff in die Zusammensetzung der Darm-Mikrobiota darstellt. Ebenso müssen wir auch die Patienten deutlich auf diesen Umstand aufmerksam machen. Diese kommen oft mit der Erwartung, unbedingt ein Antibiotikum zu erhalten, bei jedem banalen - meist ohnehin viralen - Infekt zum Arzt.“