Lambauer betonte in ihrer Urteilsbegründung, dass der Tatbestand der Tierquälerei verwirklicht gewesen sei: "Sie haben sich nicht um das Tier gekümmert, das drei Stunden lang in der prallen Sonne gelegen ist, ohne dass es Wasser und Schmerzmittel bekommen hat." Es reiche der bedingte Vorsatz, also dass es der Mann in Kauf genommen und für möglich gehalten habe, dass das Tier Qualen erleidet: "Und es hat Qualen erlitten." Die Strafe: 200 Tagessätze in Höhe von je acht Euro.