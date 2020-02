Auch in Österreich sei die Gefährdungslage schärfer geworden, würden die Angriffe signifikant häufiger und komplexer, so die Finanzmarktaufsicht (FMA) nach einer umfassenden Umfrage und Datenerhebung in den heimischen Finanzhäusern (Banken, Versicherer, Wertpapierfirmen, Pensionskassen etc.), die im Jahr 2018 erfolgte und jetzt in die Studie „Digitalisierung am österreichischen Finanzmarkt“ einfloss. Insgesamt sei die Anzahl der erfolgreichen Angriffe im Verhältnis zu den registrierten Attacken jedoch gering.