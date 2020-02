1956 werden die siebten Olympischen Winterspiele im italienischen Cortina d’Ampezzo ausgetragen. Über 800 Athleten aus 32 Ländern treten in 24 Wettkämpfen gegeneinander an. Feierlich eröffnet wird das Sportereignis am 26. Jänner. Allen die Show stiehlt aber der „Schwarze Blitz aus Kitz“ Toni Sailer. Am 29. Jänner gewinnt er vor seinen Landsleuten Andreas Molterer und Walter Schuster Gold im Riesenslalom. Nur zwei Tage später feiert er im Slalombewerb den nächsten Triumph und holt mit sechs Sekunden Vorsprung auf den Japaner Igaya abermals die Goldmedaille. Am 3. Februar fährt er schließlich bei der Abfahrt seine dritte Goldene ein und kann damit alle alpinen Skirennen für sich entscheiden.