Nach dem Zweiten Weltkrieg liefern sich die Supermächte USA und UdSSR ein Wettrüsten sondergleichen und stocken ihr Arsenal mit Atomwaffen auf; oberstes Ziel ist die gegenseitige Abschreckung. Europa befindet sich jahrzehntelang im Spannungsverhältnis von NATO und Warschauer Pakt. Am 30. Oktober 1973 beginnen die so genannten MBFR-Verhandlungen zur beiderseitigen Truppenreduzierung und weiteren Fragen der Abrüstung. Verhandelt wird in Wien, Bundeskanzler Bruno Kreisky übernimmt die Rolle des Gastgebers. Am 2. Februar 1989 kommen die MBFR-Verhandlungen nach fast 16 Jahren ohne konkretes Ergebnis zu einem Ende - eine Einigung zur beiderseitigen Abrüstung kann nicht erzielt werden.