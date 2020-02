Jener mittlerweile fünf Monate alte Bub, der im vergangenen Dezember mit schweren Kopf- und Hirnverletzungen in ein Wiener Spital gebracht und notoperiert werden musste, hat sich offenbar vollständig erholt. „Er ist in der Vorwoche gesund entlassen worden“, so eine Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) am Mittwoch.