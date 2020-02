Jene 33 Jahre alte Frau, die am Dienstag zu Mittag in Graz-St. Peter von einem 27-jährigen Grazer niedergestochen worden war, befindet sich nach einer Notoperation auf der Intensivstation des LKH Graz. Ihr Zustand ist laut Polizei nach wie vor „sehr kritisch“. Die Tat hat der Mann noch am Dienstagabend gestanden, er soll in der Vergangenheit in psychiatrischer Behandlung gestanden sein.