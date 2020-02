Mit „Father Of All Motherfuckers“ steigen Green Day nun mit ihrem 13. Studiowerk in den Ring und versuchen noch stärker, die Adoleszenz in den Vordergrund zu rücken. Fun-Punk in allen Ehren, doch wenn Armstrongs längst erwachsener Sohnemann Joey mit den aufstrebenden SWMRS derzeit die junge Generation für sich erobert, wirkt der väterliche Versuch, zwanglose Coolness auszustrahlen durchaus plump und peinlich. Das Alter macht eben vor niemandem Halt. Dabei machen vor allem die bereits bekannten Singles durchaus Spaß und sorgen für Kurzweil. Der Titeltrack geht sofort ins Ohr und wird unter Garantie zu einem Fixstarter im Live-Set gedeihen, „Fire, Ready, Aim“ feuert in unter zwei Minuten Reminiszenzen an das goldene 90er-Jahrzehnt aus allen Rohren und „Oh Yeah!“ gemahnt als etwas reduzierter und entschlackter Song an das umstrittene „Do You Wanna Touch Me“ vom noch umstritteneren Gary Glitter. Da dieser als Vergewaltiger überführt wurde, spendet die Band sämtliche Einnahmen des Songs an die „International Justice Mission“ und an das „Rape, Abuse & Incest National Network“. Gut so!