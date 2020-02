Der Glücksspielriese Novomatic wird sich nicht mehr um Lizenzen für das Kleine Glücksspiel bewerben, wenn diese auslaufen. Das hat Vorstandschef Harald Neumann am Mittwoch am Rande einer Glücksspielmesse in London angekündigt. Derzeit hält der Konzern entsprechende Zulassungen in allen fünf Bundesländern, in denen es solche Landesausspielungen gibt.