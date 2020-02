Mitarbeiter in aller Welt

Heute verfügt das Eisenerzer Erfolgslabel mit dem heavy-metal-ikonografisch aufgemotzten Doppeladler als Logo über zwei internationale Büros: Eines in Berlin, von dem aus Deutschland und der im Metal-Bereich wichtige nordeuropäische Markt betreut werden, und eines in New York. Letzteres beackert die USA und Kanada. Weltweit beschäftigt Riedler rund 50 Mitarbeiter, vier davon allein im Social-Media-Bereich.