David Cameron, früherer Premierminister von Großbritannien, ist durch seinen Bodyguard ungewollt in die Schlagzeilen geraten. Der Ex-Politiker wollte am Montag mit einer Maschine der British Airways von New York nach London fliegen, doch noch vor dem Abflug brach Panik an Bord aus. Ein Passagier hatte eine geladene Pistole in der Flugzeugtoilette gefunden und Alarm geschlagen. Der Startvorgang wurde noch auf der Piste abgebrochen. Bis der Vorfall aufgeklärt war und alle Passagiere wieder beruhigt werden konnten, dauerte es eine Stunde.