Bei unseren deutschen Nachbarn tobt bereits seit Tagen eine Debatte rund um Kampfpreise im Lebensmittelhandel. Bundeskanzlerin Angela Merkel pocht ebenfalls auf „faire Beziehungen“ zwischen den Akteuren am Markt. Am Montag fand dazu ein Treffen von deutschen Regierungsvertretern sowie Vertretern des Einzelhandels und der Nahrungsmittelindustrie statt. Am Rande des Treffens betonte Merkel, es gehe darum, gute Lebensmittel zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass Landwirte „auskömmlich“ ihr Geld verdienten. Eine EU-Richtlinie gegen Praktiken, mit denen Händler kleinere Lieferanten bisher oft unter Druck setzen, soll schnell umgesetzt werden.